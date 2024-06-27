Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Numan Bayazıt, tüp bebek tedavisi sürecinde sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti. Bayazıt, üreme sistemlerinin genel sağlık durumumuzdan ve aldığımız gıdalardan etkilendiğini belirtti. Günümüzde gıdaların genetiği ile oynanması, hormon ve zirai ilaç kalıntıları, sağlıksız atıştırmalıkların yaygınlığı ve hareketsizlik gibi etkenlerin üreme sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Dengeli beslenmenin önemi

Dr. Bayazıt, dengeli beslenmenin ve bol hareket etmenin genel sağlık için olduğu kadar üreme sağlığı için de kritik olduğunu söyledi. Dengeli beslenmenin, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri yeterli miktarda almayı gerektirdiğini belirterek, insanların doğal ve çeşitli gıdalardan oluşan bir diyet takip etmeleri gerektiğini ifade etti. Bu şekilde vücudun ve üreme fonksiyonlarının ihtiyaç duyduğu enerji, vitamin ve proteinlerin alınabileceğini söyledi.

Önerilen besinler

Op. Dr. Numan Bayazıt, beslenme düzeninin %80'ini aşağıdaki besinlerden oluşturmanın önemini vurguladı:

Sebze ve Meyveler: Vitamin, mineral ve lif açısından zengin.

Proteinler: Yağsız et, kümes hayvanları, deniz ürünleri, yumurta, baklagiller, fındık, fıstık, badem gibi çerezler.

Tam Tahıllar: Tam tahıllı ekmekler ve diğer işlenmemiş tahıllar.

Süt ve Süt Ürünleri: Kalsiyum ve diğer besin maddeleri açısından önemli.

Sebze, balık ve baklagillerin önemini vurgulayan Bayazıt, fastfood ve hamur işleri gibi kolay ulaşılabilir ancak sağlıksız yiyeceklerin ihmal edilmesi gerektiğini belirtti. Bir öğünün dörtte birinin yağsız et, dörtte birinin tam tahıllı yiyecekler ve baklagiller, dörtte birinin sebze ve meyvelerden oluşmasının ideal olduğunu ifade etti. Ayrıca, düzenli yemenin önemine dikkat çekti ve öğün atlamanın açlık hissi ve aşırı yemeye neden olabileceğini belirtti.

Kilo kontrolü ve üreme sağlığı

Aşırı kilolu veya aşırı zayıf olmanın hormon dengesizliklerine ve yumurtlama düzeninde bozulmalara yol açabileceğini belirten Dr. Bayazıt, kilo vermekte veya almakta zorlanan kadınların endokrin doktoru ve diyetisyene danışmaları gerektiğini söyledi.

Zararlı alışkanlıklardan kaçının

Polikistik Over Sendromu (PCOS) olan kadınlar için kilo vermenin özellikle önemli olduğunu belirten Dr. Bayazıt, PCOS’luların tatlı ve hamur işlerinden uzak durmaları gerektiğini vurguladı. Endometriozis olan kadınların ise meyve, sebze, balık ve süt ürünlerine ağırlık vermeleri, kırmızı et, yağlı yiyecekler ve alkolden uzak durmaları gerektiğini ifade etti.

Tedaviye başlayan her çiftin sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini belirten Dr. Bayazıt, bu alışkanlıkların üreme sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı.