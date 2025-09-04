Tüpraş (TUPRS), 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,35 artarak 8,99 milyar TL’ye yükseldi. Alnus Yatırım, bilanço sonrası yayımladığı raporda Tüpraş için tavsiyesini “al”dan “tut”a revize etti.

Hasılatta gerileme, brüt kâr marjında artış

Tüpraş’ın ikinci çeyrekte hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,71 azalarak 351,31 milyar TL’ye düştü. Satışların maliyetindeki düşüş ise yüzde 30,08 oldu. Brüt kâr 31,78 milyar TL’ye gerilerken, brüt kâr marjı yüzde 8,57’den yüzde 9,05’e yükseldi.

Esas faaliyet kârı ve FAVÖK

Esas faaliyet kârı yıllık bazda yüzde 31,65 azalarak 13,75 milyar TL oldu. FAVÖK ise yüzde 22,25 düşüşle 24,23 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı yüzde 6,23’ten yüzde 6,90’a yükseldi.

Net kârda artış

Parasal pozisyon kaybındaki güçlü azalma, net kâr üzerindeki baskıyı hafifletti. Tüpraş, ikinci çeyrekte 8,99 milyar TL net kâr açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 7,23 milyar TL seviyesindeydi. Net kâr marjı yüzde 1,45’ten yüzde 2,56’ya çıktı.

Yurt içi ve yurt dışı satışlar

Şirketin yurt içi satış hasılatı yıllık bazda 117,07 milyar TL azalırken, yurt dışı satışlarda da 31,99 milyar TL’lik düşüş kaydedildi. Rafinaj segmenti toplam gelirlerin yüzde 98,7’sini oluşturdu.

Üretim ve satış tonajları

Motorin üretiminde 746 bin ton, jet yakıtı üretiminde ise 315 bin ton artış görüldü. Fuel oil üretimi ise 1,16 milyon ton azaldı. Toplam üretim 240 bin ton yükseldi.

Stratejik dönüşüm planı

Tüpraş, sürdürülebilir rafinaj, sıfır karbon elektrik, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ve yeşil hidrojen alanlarında 2035’e kadar toplamda 5 milyar doların üzerinde yatırım planlıyor. 2025 için yıllık üretim beklentisi 26 milyon ton, satış hedefi ise 30 milyon ton olarak açıklandı.

Alnus Yatırım değerlendirmesi

Alnus Yatırım, İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) yöntemiyle yaptığı değerleme sonucu Tüpraş için 372 milyar TL hedef piyasa değerine ulaştı. Daha önce “al” olan tavsiyesini, getiri potansiyelinin azalması nedeniyle “tut”a çevirdi.