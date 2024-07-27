Tüpraş (TUPRS), uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in şirketin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu iki basamak birden yükselterek "Ba3"e çıkardığını duyurdu. Bu önemli gelişme, Tüpraş'ın finansal sağlamlığının ve ülke ekonomisinin pozitif görünümünün bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Kredi notu artışı ve açıklamalar

Moody's, 19 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, ülkenin ekonomik görünümünü "Pozitif" olarak korudu. Bu güncellemeler ışığında, Tüpraş'ın kredi notu da "B2"den iki basamak yükseltilerek "Ba3" seviyesine çekildi. Şirketin kredi görünümü de "Pozitif" olarak teyit edildi.

Şirket açıklaması

Tüpraş’tan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında, "Moody's tarafından yapılan bu not artışı, şirketimizin finansal istikrarı ve ülke ekonomik görünümünün olumlu etkilerinin bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Bu gelişmeler, yatırımcılarımız için güven verici bir durum yaratmaktadır" denildi.

Ekonomik etkiler

Kredi notundaki bu yükseliş, Tüpraş'ın uluslararası finansal piyasalardaki güvenilirliğini artırırken, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik görünümünün de güçlendiğini gösteriyor. Yatırımcılar için olumlu sinyaller veren bu not artışı, şirketin uluslararası arenada daha güçlü bir konumda olmasına katkıda bulunacak.