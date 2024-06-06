Artvin'de Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde dün gece saatlerinde kiralanan bir gezi teknesinin Borçka Baraj Gölü'nde alabora olması sonucu 5 kişi göle düştü. Çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılan yaralılar, kıyıya çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, gece saatlerinde Borçka Baraj Gölü'nde meydana geldi. Gezi teknesi, kıyıya yaklaşık 50 metre kala alabora oldu. Teknenin alabora olması sonucu göle düşen 5 kişi, çevredeki balıkçılar tarafından fark edilip kurtarıldı ve kıyıya çıkartıldı. Yaralanan kişiler, olay yerine gelen ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Mete Okumuş (35), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.