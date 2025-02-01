Ünlü Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki büyük yangında evini ve arabasını kaybetmişti. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile takipçilerini bilgilendiren Çamkıran, aynı zamanda Survivor'a geri dönüp dönmeyeceği sorularıyla da gündem olmuştu.

"Popstar olacağım"

Son açıklamasında, Survivor 2025'e katılacağı yönündeki iddialara net bir cevap veren Turabi, hayranlarını şaşırtan bir açıklama yaptı. Çamkıran, Survivor'a geri dönmeyeceğini belirterek, "Ben şarkıcı olacağım, popstar olacağım" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamadan sonra, Turabi'nin müzik kariyerine yönelmesi merakla bekleniyor. Yangın felaketinin ardından yeni bir başlangıç yapma kararı alan ünlü isim, takipçilerine sürpriz bir kariyer hedefiyle geliyor.