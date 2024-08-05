Turan uygulaması, Türk Devletleri arasında para transferini dijital dünyaya taşıyarak ilk ülke açılımını Azerbaycan ile gerçekleştirdi. Türkiye’den diğer Türk Devletleri’ne para transferi özelliği sunan uygulama, kısa süre içinde tüm ülkelerden Türkiye’ye para transferi hizmetini de kullanıcılarıyla buluşturdu. Zolotoya Korona, Ria, Swiss Remit, Payporter, Intelexpress, Guavapay, Al-Morisi ve Dahabshiil gibi global ağlar üzerinden dünyanın her yerinden doğrudan Turan hesaplarına para transferi yapılabiliyor.

Turan uygulamasıyla dünyadaki Türk Diasporası birleşiyor

Turan’ın Ürün ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Taner Oğuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dünyadaki tüm Türk diasporasını finansal köprüler ile birbirine bağlamaya devam ediyoruz. Yeni açılımımız sayesinde Rusya, Gagavuzya, Tataristan ve hatta Afrika’da yaşayan Türkler, Türkiye’ye saniyeler içinde para transferi yapabilecek. Turan hesaplarından bu transferler, diğer Türk Devletleri’ne ya da Avrupa’ya aynı dakika içinde gönderilebilecek. Bu açılım ile dünya üzerindeki tüm Türklerin para transferi ağındaki ortak bir köprü olmayı başarabildik. PayPorter’a bu köprüyü kurmamızda verdikleri destek için ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

Avrupa’da komisyonsuz para transferi hizmeti

Turan uygulaması, Avrupa ve Türk Devletleri arasında yüzde 100 dijital ve güvenli para transferi koridorları oluşturmayı hedefliyor. Özellikle Türk diasporasının yoğun yaşadığı Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve Macaristan’daki tüm bankalara komisyonsuz para transferi hizmeti sunmaya devam ediyor. 2024 yılı içinde Azerbaycan’daki kullanıcılarına özel bir cüzdan sunmayı planlayan Turan, Türkiye ve Azerbaycan arasında cüzdandan cüzdana sıfır maliyetli para transferine olanak sağlayacak.