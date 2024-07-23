Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 yılı verilerini değerlendirerek, Türkiye Raylı Sistemler AŞ'nin (TÜRASAŞ) listede önceki yıla göre 64 basamak yükseldiğini ve sanayinin dev şirketleri arasındaki yerini sağlamlaştırdığını belirtti.

TÜRASAŞ’ın başarıları ve üretim gücü

Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ’ın İSO 500 listesinde yer alan 9 kamu kuruluşundan biri olduğunu belirterek, demiryolu sanayinde 100 yılı aşan tecrübe ve bilgi birikimiyle ülkemizin raylı sistemler imalat sektöründeki en büyük temsilcisi olduğunu söyledi. TÜRASAŞ’ın 3 bölge müdürlüğünde yaklaşık 4 bin personelle toplam 370 bin metrekare kapalı alanda milli ve yerli teknolojiler geliştirmeye ve üretmeye devam ettiğini ifade etti.

Milli projeler ve gelecek vizyonu

Milli Elektrikli Tren Seti ve Milli Yük Vagonu projeleri hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi Eskişehir – 5000’in montajını tamamladık, sıra dinamik testlerde. Milli Elektrikli Hızlı Trenimiz ise 2025 yılında yolcularıyla buluşacak." dedi.

Yerli ve milli üretim ile güçlü Türkiye

Bakan Uraloğlu, yerli ve milli ürünlerin imalatına devam ettiklerini ve tasarım hızı saatte 176 kilometre olan Milli Elektrikli Tren setinin uluslararası standartlarda üretildiğini belirtti. Setlerin sadece Türkiye için değil, dünya genelinde kullanılmak üzere üretildiğini ve Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Sertifikası'na (TSI) sahip olduğunu vurguladı.

ISO 500 listesindeki başarısı

TÜRASAŞ, İSO 500 listesinde 2023 verilerine göre önceki yıla kıyasla 64 basamak birden yükselerek sanayi devleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. TÜRASAŞ, satış hasılatı, brüt katma değer, öz sermaye, dönem karı ve ihracat tutarı gibi kriterler değerlendirilerek belirlenen sonuçlara göre bu başarıyı elde etti.

Milli elektrikli hızlı tren projesi

Saatte 225 kilometre hıza uygun ve 8 araçlı olarak üretilecek Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin tasarım çalışmalarının final aşamasında olduğunu belirten Uraloğlu, “584 yolcu taşıma kapasiteli trenimizin tasarım sürecinin yüzde 90’ını tamamlayarak prototip üretimine yönelik süreçleri de başlattık. İlk prototip montajını 2024 yılı sonunda bitireceğiz ve Milli Elektrikli Hızlı Trenimizi, 2025 yılında raylarda göreceğiz.” şeklinde konuştu.

Eskişehir – 5000 dinamik testlerine hazırlanıyor

Eskişehir – 5000 projesi kapsamında, TCDD Taşımacılık AŞ’nin ihtiyaçlarına uygun yerli ve milli yeni nesil elektrikli anahat lokomotifinin montajı ve fabrika içi statik testlerinin tamamlandığını söyleyen Uraloğlu, dinamik testlerin devam ettiğini belirtti.