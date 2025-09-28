Son günlerde adı gündemde yer alan iş insanı Turgay Ciner hakkında vatandaşlar “Turgay Ciner kimdir, nereli, kaç yaşında, serveti ne kadar?” sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Turgay Ciner’in biyografisi ve kariyerine dair detaylar…

Turgay Ciner kimdir, kaç yaşında?

Turgay Ciner, 1 Mart 1956’da Artvin’in Hopa ilçesinde dünyaya geldi. Gençlik yıllarında çay ocaklarında çalıştı, üniversite yıllarında ise ticari hayata adım attı. Oto yedek parça ticareti ile başlayan iş yaşamı, 28 yaşında kardeşiyle birlikte Mercedes otomobil ithalatı yapmasıyla büyüdü.

İlk girişimler ve iş ortaklıkları

1988 yılında Anadolu Endüstri Holding’in ortaklarından Osman Yazıcı ile iş yapmaya başlayan Ciner, Irak’ta taahhüt işleri üstlendi. Körfez Krizi sonrası Rusya’ya yönelerek tekstil yatırımlarına girişti. Türkiye’de Ceytaş, Mensucat Santral ve Penyelüks şirketlerini satın aldı.

Medya yatırımları

Ciner, 1998 yılında Sabah Grubu’na ortak olarak medya sektörüne giriş yaptı. Daha sonra Kanal 1 ve Habertürk’ü satın aldı, Habertürk Gazetesi ve Habertürk Radyo’yu kurdu. TMSF’den Show TV’yi alarak Türkiye’nin önde gelen medya patronlarından biri haline geldi. 23 Aralık 2024’te medya varlıklarını Can Holding’e devretti.

Turgay Ciner’in serveti

Forbes’in 2025 Milyonerler Listesi: En Zengin 100 Türk sıralamasına göre Turgay Ciner’in serveti yaklaşık 950 milyon dolar olarak açıklandı.