İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ege Belediyeler Birliği toplantısında, Ege Bölgesi’nden gelen Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleri bir araya geldi. Yapılan oylama sonucunda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek birlik başkanlığına seçilirken, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Encümen Üyeliği’ne getirildi.

Turgutlu’yu Ege Belediyeler Birliği’nde temsil edecek olan Başkan Çetin Akın, belediyecilik alanındaki 34 yıllık tecrübesi ve başarılı projeleriyle tanınıyor.

Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Turgutlu Belediyesi olarak üyesi olduğumuz Ege Belediyeler Birliği’nin Meclis Toplantısı’na katıldık. Yapılan seçimler sonucunda Ege Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i tebrik ederim. Ayrıca beni ‘Encümen Üyesi’ seçen üyelerimize teşekkür ediyor, alınan kararların birliğimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte daha güzel işlere imza atacağız” şeklinde konuştu.