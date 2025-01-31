Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Esnaf Temsilcileriyle Buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilçedeki esnaf temsilcileriyle bir araya gelerek şehrin kalkınması için önemli projelerini paylaştı. Esnaf odası başkanlarıyla düzenlenen kahvaltı toplantısında, Turgutlu’nun genel durumu ve belediyenin çalışmaları hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı.

Ortak akıl ile Turgutlu'yu yöneteceğiz

Başkan Akın, esnaf temsilcileriyle yaptığı görüşmede, şehrin daha iyi bir noktaya gelmesi için hayata geçirecekleri projeleri detaylandırarak, “Esnaf odası başkanlarımızla kahvaltı eşliğinde bir araya geldik. Belediyemizin ve kentimizin son durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunduk ve gelecek projelerimizi konuştuk. Kentimizi ortak akıl ile birlikte yönetmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Akın'a destek

Toplantıya, Başkan Akın’a Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, CHP Turgutlu İlçe Kadın Kolları Başkanı Berrin Zünbülcan Tosunoğlu ve CHP Turgutlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Solmaz da katıldı.

Eğitimde kalite için adımlar atılıyor

Başkan Akın, belediyenin eğitim alanında da önemli adımlar attığını belirtti. Turgutlu Belediyesi, okullardan gelen bakım ve boyama taleplerine kayıtsız kalmayarak, okullarda iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Zübeyde Hanım Kız Meslek Teknik Anadolu Lisesi ve Selman Işılak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde iç cephe boyama çalışmalarını sürdürürken, Hacı Mukaddes-Ahmet Altan İlkokulunun ek binasında da iç ve dış cephe boyama işlemleri tamamlandı.

Yeni altyapı ve oyun alanları çalışmaları hız kazandı

Turgutlu Belediyesi, yeni çocuk oyun alanları kurma çalışmalarına da hız verdi. Kuşlar Mahallesi’nde yeni bir çocuk oyun grubu kurulumunu gerçekleştiren ekipler, ayrıca Turgutlu Anaokuluna dekoratif kamelya yerleştirerek okul çevresini güzelleştirdi. Turgutlar Mahallesi Muhtarlık Binası ve Demirciler Camisi'nin dış cephe boyama işlemleri de tamamlanarak, halkın kullanımına sunuldu.