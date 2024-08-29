Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yayımladığı bir mesajla kutlayarak, bu önemli günü derin bir minnetle andı. Akın, mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ve kahraman mehmetçiklerimizin desteğiyle, özgürlük ve aydınlık yarınlar için beslenen umutlar 30 Ağustos’ta gerçeğe dönüşmüştür” ifadelerine yer verdi.

Başkan Akın, mesajında şu önemli noktalara değindi:

“Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı ve milletimizin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılını büyük bir gurur içerisinde kutluyoruz. Bu anlamlı gün, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık aşkının ve Cumhuriyet’e olan inancının simgesidir. Kahramanlarımız, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verdikleri mücadeleyle bu zaferi kazandırmıştır.

Laik, demokratik ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin atıldığı 30 Ağustos Zaferi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muhteşem zekasının en önemli kanıtlarından biridir. Özgürlük ve aydınlık yarınlar için beslenen umutlar, 30 Ağustos’ta gerçeğe dönüşmüştür. Zaferin ardından ülkemiz, her alanda elde edilen başarılarla güçlenmiş ve bağımsız, çağdaş bir devlet olarak inşa edilmiştir.

Bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi doğrultusunda barış dolu bir ülke hedefi için Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmaya ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Turgutlu halkının ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; dünya tarihine damgasını vuran zaferlerimizin mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum.”