Turgutlu Belediye Meclisi 4 Şubat'ta Toplanacak

Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, 4 Şubat Salı günü saat 18:00'de yapılacak. Başkan Çetin Akın'ın başkanlık edeceği toplantıda 6 madde görüşülüp karara bağlanacak.

Turgutlu Belediyesi Meclisi gündemi açıklandı

Turgutlu Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısında önemli gündem maddelerini ele alacak. Toplantıya Turgutlu Belediyesi Meclis Salonu ev sahipliği yapacak, aynı zamanda toplantı Turgutlu Belediyesi'nin Facebook sayfasından canlı yayınlanacak.

Şubat Ayı Meclis Toplantısının gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesinde, “2025 yılı Ocak ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi.” Gündemin ikinci maddesinde, “2025/1 Sayılı İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi.” Gündemin üçüncü maddesinde, “2025/2 Sayılı İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi.” Gündemin dördüncü maddesinde, “Mülkiyeti Belediyemize ait atıl durumda olan muhtelif taşınmazların Belediyemize hiçbir ekonomik katkısı bulunmadığı, bu taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi kapsamında açık arttırma ihalesiyle satılıp, gelirinin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılması için satış kararı alınması için Belediye Encümenine ihale ile satış yetkisi verilmesi hususu ve Turgutlu Belediye Personel A.Ş’nin borçlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumuna tapu devir işlemlerini gerçekleştirmek üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin beşinci maddesinde, “İşyerleri için belirlenen 14.10.1997 tarih ve 1997/1 karar numaralı içkili yer krokisinin Turgutlu Kaymakamlığı ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi hususun görüşülmesi.”

Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, gündemin altıncı ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.