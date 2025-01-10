Turgutlu Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü yemek organizasyonunu bu yıl da gerçekleştirdi. Turgutlu Belediyesi basın ekibi ve ilçede görev yapan basın mensupları, Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Mithat Erden ve daire müdürlerinin katılımıyla bir araya geldi.

Hediyeler ve teşekkürler

Etkinlikte, basın emekçilerine günün anısına özel hediyeler takdim edildi. Başkan Yardımcıları, gazetecilere verdikleri destek için teşekkür ederek, onların zorluklarla mücadele eden değerli bir meslek grubu olduğunu vurguladılar.

“Basın emekçilerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz”

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, yaptığı konuşmada, “Göreve geldiğimiz günden bu yana sizlerle güçlü bir iş birliği içinde olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ancak gazetecilik mesleğinin karşılaştığı zorlukların farkındayız. Birçok gazeteci ekonomik şartlar, sansür ve baskılarla mücadele ediyor. Turgutlu Belediyesi olarak, basın emekçilerimizin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Maliz, gazeteciliğin demokrasinin temel taşı olduğunu belirterek, “Gerçeği kamuoyuyla paylaşmayı ilke edinmiş ve demokrasi yolunda bize ışık tutan gazetecilerimize teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.