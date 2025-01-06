Turgutlu Belediyesi, 2025 yılına hızlı bir giriş yapıyor. Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında gerçekleştirilecek Ocak ayı Meclis toplantısı, 7 Ocak Salı günü saat 18.00’de Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacak. Toplantı, Turgutlu Belediyesi'nin Facebook sayfasından canlı olarak izlenebilecek.

Gündem maddeleri

Bu yılın ilk toplantısında 14 madde görüşülüp karara bağlanacak. Toplantının başlangıcında 2024 yılı Aralık ayı Meclis toplantısı tutanakları onaylanacak. Ayrıca, Belediye Başkanı Çetin Akın’ın 2025 yılı için yıllık izin kullanımına dair bir karar da alınacak.

Toplantının dikkat çeken diğer önemli maddeleri arasında, Turgutlu Belediyesi ve Manisa Teknokent arasında kurulacak teknoloji geliştirme merkezi için 500.000 TL’lik bir katılım yer alıyor. Bunun yanı sıra, çeşitli imar plan değişiklikleri ve yeni bir Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması da görüşülecek.

Canlı yayınla katılım imkanı

Turgutlu Belediyesi, halkın meclis toplantısına daha kolay katılım göstermesini sağlamak amacıyla toplantıyı canlı yayınlayacak. Bu, hem gündem maddeleri hakkında bilgi edinmek isteyenler hem de kararları izlemek isteyen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sunacak.

Ocak ayı Meclis toplantısının sonunda dilek ve temenniler kısmı yer alacak ve toplantı sona erecek.