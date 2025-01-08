Turgutlu Belediye Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısını gerçekleştirerek gündemindeki 14 maddeyi karara bağladı. Başkan Çetin Akın, meclis açılışında anlamlı mesajlar verirken, yılın ilk toplantısında birçok önemli karar alındı.

Başkan Akın’dan yeni yıl mesajı ve önemli anmalar

Toplantının açılış konuşmasını yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin 102. yılı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Sağlıkçılar Günü'nü andı. Ayrıca, ocak ayında kaybedilen önemli şahsiyetleri de rahmetle anan Başkan Akın, "Bu özel ve anlamlı günlerin barış, sevgi, dostluk ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini temenni ediyorum." dedi. Başkan Akın, ayrıca Turgutlu halkının kandillerini kutlayarak, bu mübarek günlerin sağlık, huzur ve bolluk getirmesini diledi.

2025 yılı için alınan önemli kararlar

Ocak ayı meclis toplantısında, gündem maddelerinin büyük kısmı oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Çetin Akın’ın yıllık izin kullanımı ve belediye bünyesinde kurulacak yeni bir Veteriner İşleri Müdürlüğü, toplantıda karara bağlanan önemli maddelerden oldu. Ayrıca, 500.000 TL yatırım yapılacak olan Teknoloji Geliştirme Merkezi için de yetki alındı.

İmar planı değişiklikleri, taşınmaz düzenlemeleri ve çeşitli belediye faaliyetleri ile ilgili de önemli kararlar alındı.

Yeni projeler ve gelişmelerle Turgutlu büyümeye devam ediyor

Gündemde yer alan projeler arasında, yeni trafo alanları ve imar planı değişiklikleriyle Turgutlu’nun altyapısının güçlendirilmesi ve modernize edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, yeni oluşturulacak olan Denetim Komisyonu ve Belediye Başkanı'na verilen yetkilerle, belediyenin hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Toplantının sonrasında dilek ve temenniler bölümü ile birlikte, meclis başarılı bir şekilde sona erdi.