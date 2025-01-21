Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki merkez ve kırsal mahallelerde sürdürülen yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda bir dizi önemli projeyi hayata geçiriyor.

Kırsal Mahallelerde 2000 m² parke taşı döşendi

Ekipler, İzzettin, Yakuplar, Musacalı ve Çampınar Mahalleleri'ndeki kiraz alım yerlerinde toplamda 2000 m² parke taşı döşeme işlemini tamamladı. Aynı zamanda Karaköy, Akçapınar ve Dalbahçe Mahalleleri'ndeki yollar ile Sevgi, 2. Çam, Ercan, Niğbolu, Kültür, Keçeciler, Şamil, Alban, Adalı, Özgün, Bıldırcın, Göçmen, Üzümlü ve Sanat Sokak'taki parke tamiratlarını da başarıyla gerçekleştirdi.

Başkan Yardımcısı Kıran: "İhtiyaçlara yönelik çalışmalar yapıyoruz"

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, ekiplerin tüm mahallelerde özveriyle çalıştığını belirterek, "Kentimizin yol sorunlarını ortadan kaldırmak ve kırsal mahalle sakinlerimizin hem ürünlerini satabileceği hem de çeşitli etkinliklerde kullanabileceği alanlar oluşturmak adına büyük bir çaba sarf ediyoruz" dedi.