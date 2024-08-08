Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden Kapsamlı Çalışmalar

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde sürdürdüğü kapsamlı bakım, onarım, tamirat ve yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda ve belirlenen program kapsamında birçok mahallede eş zamanlı olarak faaliyet gösteriyor.

Tamamlanan ve devam eden çalışmalar

Son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar arasında, Sinirli Mahallesi, Aras, Hun, Park, Adalı, Spor, Alparslan, Gürleyen, Kutluk, Gülgün, Set ve Irmak Sokaklarda yapılan parke tamiratları yer alıyor. Ayrıca, Ergin ve Işık Sokakta parke tamirat çalışmaları devam ediyor. Kuşlar Mahallesinde kiraz alım yerinin bahçe kısmı ile Karaağaç Sokakta parke döşeme çalışmaları tamamlandı. Yukarıbozkır Mahallesinde ise arazi yollarının düzenleme işlemleri gerçekleştirildi.

Karaköy Mahallesi’ne yeni kiraz alım yeri

Turgutlu Belediyesi, kırsal mahallelerdeki kiraz alım yerlerine bir yenisini daha ekledi. Karaköy Mahallesinde tamamlanan yeni kiraz alım yeri, hem ürünlerin satışına olanak sağlayacak hem de çok amaçlı kullanım için mahalle sakinlerine hizmet verecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çalışmalar hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Ekiplerimiz, hem merkezde hem de kırsal mahallelerimizde yürütülen çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Kentimizin yol sorunlarını ortadan kaldırmak ve üreticilerimizin yaşamını kolaylaştırmak adına önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılar dilerim.”