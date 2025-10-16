Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, iki haftalık deplasman serisinin ardından 18 Ekim Cumartesi günü kendi sahasında mücadele edecek. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda İstanbul Gençlik Spor ile karşılaşacak ekip, maç saat 17.30’da başlayacak. Girişlerin ücretsiz olduğu karşılaşma için 16.30’da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden taraftarlar için ücretsiz seferler düzenlenecek.

Kendi Sahasında Avantaj Arayacak

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 4. hafta mücadelesinde Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, İstanbul Gençlik Spor ile karşı karşıya gelecek. Mersin ve Adana deplasmanlarının ardından sahasında oynayacak olan Turgutlu ekibi, ligin şampiyonluk adaylarından biri olan rakibine karşı zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor.

Başantrenörden Açıklama

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, maç öncesi şunları söyledi:

“İki haftanın ardından kendi sahamızda oynayacağız. Sezon başından beri istediğimiz sonuçları alamadık. Evimizde mücadele etmenin avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Rakibimiz güçlü ve iddialı. Cumartesi günü kazanmayı çok istiyoruz ve bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli; tüm sporseverleri yanımızda olmaya davet ediyoruz.”

Başkan’dan Destek Çağrısı

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise, takımın desteklenmesi çağrısında bulundu:

“Kadın basketbol takımımıza, ligin iddialı takımlarından İstanbul Gençlik Spor’a karşı çıkacağı maçta başarılar diliyoruz. Umuyoruz ki maç sonunda yüzü gülen taraf biz oluruz. Tüm hemşehrilerimizi Manisa’nın ilk ve tek kadın basketbol takımına destek vermek için maça davet ediyoruz.”

Taraftarlar İçin Önemli Detaylar

Maç: Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı – İstanbul Gençlik Spor

Tarih: 18 Ekim Cumartesi

Saat: 17.30

Yer: Yıldırım Beyazıt Spor Salonu

Ücretsiz Servis: 16.30’da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden