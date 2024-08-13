Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Yeni Sezona Hazır

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu için hazırlıklarına Başantrenör Erdal Kurç yönetiminde başladı. Takım, bu sezon da TVF Kadınlar 2. Ligi'nde Turgutlu'yu temsil edecek. İlk antrenmanını Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda gerçekleştiren takım, sezona yoğun bir antrenman programıyla hazırlanıyor.

Sezon hazırlıkları ve takımın hedefleri

Başantrenör Erdal Kurç, takımın uyumlu ve iddialı bir oyuncu grubuna sahip olduğunu belirterek, "Sezonu yoğun bir antrenman programıyla açıyoruz. Sakatlıklardan uzak başarılı bir sezon diliyorum. Umarım sezon sonunda ligi hedeflediğimiz noktada bitiririz" dedi. Takımın hedefi, sezonu başarılı bir şekilde tamamlayarak ligde üst sıralarda yer almak.

Yönetimden destek ve başarı temennisi

Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Emrah Kanık, ilk idmanı ziyaret ederek takıma destek verdi. Takımın moralini yüksek tutmak için her türlü desteği vereceklerini belirtti. Turgutlu Belediyespor Başkanı Fırat Honaz ise, "Yeni sezon için çalışmalarına başlayan Kadın Voleybol Takımımız oyuncuları ve teknik ekibine kolaylıklar diliyor, oyuncularımızın sakatlıktan uzak başarılı bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.