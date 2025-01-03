Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 2025 yılının ilk maçında, Aydın Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak. 4 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’de, Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanacak bu mücadele, ligin 17. haftasında gerçekleşecek.

Hedef galibiyet: Turgutlu Belediyespor Aydın'ı yenmek istiyor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, yılın ilk maçında Aydın deplasmanında galibiyet arayacak. Geçtiğimiz sezon rakibini 3-0’lık net bir skorla yenen Turgutlu ekibi, bu kez rakip sahada aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Başantrenör Erdal Kurç: "Galibiyet için her şeyi yapacağız"

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı’nın Başantrenörü Erdal Kurç, maç öncesi yaptığı açıklamada, “Yılın ilk maçında galibiyet için sahada mücadele edeceğiz. Rakibimizle ilk karşılaşmamızda 3-0 galip ayrılmıştık. Bu kez rakip sahada oynayacağımız maçta da aynı başarıyı göstererek, 2025 yılına galibiyetle başlamayı çok istiyoruz. Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz’den takıma destek mesajı

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz de, Aydın deplasmanında başarılar dileyerek, “Kadın voleybol takımımıza Aydın deplasmanında başarılar diliyorum. 2025 yılının ilk maçında güzel bir galibiyet alacağımıza inanıyorum. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz” şeklinde konuştu.