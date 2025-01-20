Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinlerinde kapsamlı bir denetim yaptı. Denetimler, kantinlerde satılan ürünlerin üretim ve son kullanma tarihleri, yasaklı ürünler, fiyat listeleri, hijyen koşulları ve ruhsat düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.

Sağlık ve güvenlik için titiz denetim

Ekipler, satılan ürünlerin son kullanma tarihlerini, üretim bilgilerini ve yasaklı gıda maddelerini büyük bir dikkatle kontrol etti. Ayrıca, okul kantinlerinin ruhsat koşullarına uygun olup olmadığı ve satış fiyatlarının belirlenen tarifeye uygunluğu denetlendi.

Uygunsuz durumlarda hızlı müdahale

Zabıta ekipleri, ürünlerin sağlık ve güvenlik standartlarına uygunluğunu değerlendirerek, herhangi bir uygunsuzlukla karşılaştıklarında derhal işlem başlatıldığını bildirdi. Denetimlerin, halk sağlığını koruma amacıyla düzenli olarak yapılacağı açıklandı.