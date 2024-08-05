Turgutlu Belediyesi, Ağustos ayı meclis toplantısını 6 Ağustos Salı günü saat 18:00’de, belediyenin meclis toplantı salonunda gerçekleştirecek. Toplantı, şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde Turgutlu Belediyesi’nin Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gündemi Açıklandı0

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Gündemde neler var?

Ağustos ayı meclis toplantısının gündemi şu maddeleri içeriyor:

2024 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantı Tutanakları: Temmuz ayına ait toplantı tutanakları ve meclis kararlarının görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Yönetmeliği: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ait Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulü.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu: Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Ek Bütçe Talepleri: 2024 yılı harcama birimlerinin ek bütçe taleplerinin değerlendirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi.

Taşınmaz Tapu Devirleri: Belediye mülkiyetindeki Yedieylül Mahallesi’ne ait 4352,30 m² taşınmazın tapu devirlerinin, Belediye Personel A.Ş’nin SGK borçlarından mahsup edilmek şartıyla yapılması.

İmar Plan Değişikliği: Manisa 2. İdare Mahkemesi’nin 2022/287 numaralı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği dosyasının İmar Komisyonuna havale edilmesi.

Mahalle Statülerinin Belirlenmesi: İlçede bulunan 61 mahallenin statülerinin belirlenmesi için Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesi.

Dilek ve Temenniler: Toplantının sekizinci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümü.

Toplantı, tüm vatandaşların katılımına açık olup, canlı yayın aracılığıyla takip edilebilir.

Kaynak: BÜLTEN