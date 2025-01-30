Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı bölgelerinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı projelerle kentin görünümünü iyileştirmeye devam ediyor.

Şehir genelinde bakım ve onarım çalışmaları hızla devam ediyor

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bir dizi önemli çalışmaya imza atıyor. Ekipler, mahalleler ve sokaklarda yaptığı iyileştirme, bakım, onarım, ağaçlandırma ve boyama çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Öğrenciler için daha iyi şartlar sağlanıyor

Yeni öğretim yılı öncesi okullardan gelen talepler doğrultusunda bakım ve boyama çalışmalarına devam eden ekipler, özellikle okul içi ve dışı alanlarda yenileme çalışmaları yapıyor. Zübeyde Hanım Kız Meslek Teknik Anadolu Lisesi ve Selman Işılak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin iç cephe boyama işlemleri sürerken, Hacı Mukaddes-Ahmet Altan İlkokulu’nun ek binasında ise iç ve dış cephe boyama tamamlandı. Ayrıca, Turgutlu Anaokulu'na, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi’nde üretilen dekoratif kamelyalar yerleştirildi.

Yeni çocuk oyun alanları ve yeşil alanlar oluşturuluyor

Turgutlu Belediyesi, çocukların sağlıklı bir ortamda vakit geçirmesi için parklar ve yeşil alanlar oluşturmayı sürdürüyor. Kuşlar Mahallesi’nde yeni bir çocuk oyun grubu kurulumunu tamamlayan ekipler, kent genelinde ağaç budama ve çim ekimi işlemlerine de hız verdi. Kayrak Mahallesi’nde yeni ağaç dikimleri yapılırken, çeşitli yeşil alanlarda çim ekimi çalışmaları gerçekleştirilerek bölgedeki doğal güzellikler artırılmaya çalışıldı.

Kentteki ağaçlar sağlıklı büyütülüyor, yakacak yardımı yapılıyor

Turgutlu’daki cadde, sokak ve parklarda bulunan ağaçların sağlıklı büyümesi ve estetik açıdan güzel bir görünüm elde etmesi için düzenli budama çalışmaları yapılıyor. Budama işlemleri sonucunda elde edilen odunlar, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılarak kış aylarında kullanılmak üzere yakacak olarak dağıtılıyor.

Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran: “Turgutlu modern ve estetik olacak”

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü yoğun çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak, “Ekiplerimiz Turgutlu’nun modern ve estetik alanlara sahip olması için gece gündüz demeden çalışıyor. Ayrıca, çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlıklı koşullarda eğitim alabilmesi için okullarda da bakım çalışmalarımız devam ediyor. Tüm emekçilerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.