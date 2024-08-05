Turgutlu Belediyesi, üniversite tercih döneminde gençlere sağladığı destekle dikkat çekiyor. Bu yıl ücretsiz danışmanlık hizmetinden 750 öğrenci yararlandı.

İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı

Turgutlu Belediyesi, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla üniversite adaylarını yalnız bırakmıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğiyle kurulan tercih merkezinde, 750 öğrenciye ücretsiz danışmanlık sağlandı. Eski Belediye Binası'nda hizmet veren merkezde, üniversite puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri hakkında detaylı bilgi sunuldu.

Uzman eğitmenlerle doğru tercihler

Uzman eğitmenler, öğrencilere en uygun tercihleri yapmaları konusunda rehberlik etti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Gençlerimizin emeklerinin karşılığını en doğru şekilde alabilmeleri için tercih uzmanlarımızın katkılarıyla ücretsiz danışmanlık hizmeti verdik. Aydınlık yarınlarımızın teminatı ve umudu olan gençlerimize eğitim hayatları boyunca başarılarının devamını diliyorum” dedi.