Turgutlu Belediyesi Zabıtaları Yaka Kameralarıyla Donatıldı

Turgutlu Belediyesi, halkın güvenliği ve ilçenin düzenini sağlama çalışmalarını bir üst seviyeye taşımak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Zabıta ekiplerine, denetimlerde görüntü ve ses kaydı yapabilen yaka kameraları temin edildi. Bu kameralar, zabıtaların vatandaşlarla olan etkileşimlerini ve görevlerini detaylı bir şekilde kayıt altına alarak, herhangi bir sorun veya şikayet durumunda kanıt sunulmasını sağlayacak.

Şeffaflıkta yeni bir adım

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yaka kameraları sayesinde tüm denetim süreçlerini daha şeffaf bir şekilde gerçekleştirecek. Bu uygulama, hem zabıtaların çalışmalarını daha etkili hale getirecek hem de vatandaşların haklarının korunmasına yardımcı olacak. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bu adımı atmalarındaki temel motivasyonun şeffaflık olduğunu belirtti.

“Daha güvenilir bir hizmet sunuyoruz”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Belediyecilikte şeffaflık ilkesini her zaman ön planda tutuyoruz. Meclis toplantılarımızı, ihalelerimizi canlı yayınlarla paylaşıyoruz ve belediyemizin ekonomik bilgilerini halkımıza duyuruyoruz. Şimdi de zabıta ekiplerimize yaka kameraları sağlayarak, vatandaşlarımıza daha güvenilir ve şeffaf bir hizmet sunmayı hedefliyoruz” dedi.