Belediye Başkanı Çetin Akın önderliğinde, belediye çalışanlarıyla bir araya gelinen törende, bayram sevinci ve dayanışması doruk noktasına çıktı.

Başkan Çetin Akın, bayram öncesi son mesai gününde Başkan Yardımcıları Evren Erbaş, Mithat Erden, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu ve Personel AŞ. Genel Müdürü Orhan Eratıcı ile birlikte belediye çalışanlarını tebrik etti. Tören sırasında duygularını ifade eden Başkan Akın, “Mübarek Kurban Bayramı öncesinde mesai arkadaşlarımızla bayramlaştık. Tüm mesai arkadaşlarımın Kurban Bayramı’nı kutluyor; aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlar diliyorum” diye konuştu.