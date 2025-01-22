Turgutlu Belediyesi, Mustafa Kemal ve Albayrak Mahallelerinde bulunan Çocuk Kültür Sanat Merkezlerinde kış dönemi ikinci etap kayıtlarını almaya başladı. Çocuklar, eğitimden sanata, spordan sosyal gelişime kadar geniş bir yelpazede destekleniyor.

Çocukların gelişimine destek: Kış dönemi kayıtları başladı

Turgutlu Belediyesi, toplumsal eşitliği sağlamak ve her çocuğun temel eğitim ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla önemli bir projeye imza atıyor. Mustafa Kemal ve Albayrak Mahallelerinde hizmet veren Çocuk Kültür Sanat Merkezleri, kış dönemi için ikinci etap kayıtlarını almaya başladı. Bu merkezlerde, 3-5 yaş arası çocuklar, okul öncesi eğitimden sanata, spordan sosyal gelişime kadar birçok alanda destekleniyor. Merkezlerde sunulan çeşitli kurslarla çocukların hem eğitici hem de eğlenceli bir ortamda vakit geçirmesi sağlanıyor.

Türkiye’de bir ilk: Ücretsiz beslenme imkanı

Turgutlu Belediyesi'nin Çocuk Kültür Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitimle birlikte Türkiye’de bir ilk olan ücretsiz üç öğün beslenme imkanı da sunuyor. Çocuklar, bu merkezlerde hem eğitim alırken hem de sağlıklı beslenme fırsatına sahip oluyor. Müzik, resim, drama, el sanatları ve cimnastik gibi farklı branşlarda kurslar verilerek, çocukların çok yönlü gelişimi destekleniyor.

Kayıt işlemleri, Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde hafta içi her gün 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında yapılacak. Başvuru formu doldurularak kayıt işlemi gerçekleştirilecek. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere öncelik tanınacak. Kayıtlarla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, 0236 313 21 22 numaralı telefonu arayabilirler.

Başkan Akın: "Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Çocuk Kültür Sanat Merkezleri’nin önemine değinerek, “Çocuklarımızın eğitim hayatına güçlü bir başlangıç yapması ve sosyal anlamda gelişmesi için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Ücretsiz eğitim ve beslenme hizmetlerimizle Türkiye’de öncü bir projeyi hayata geçirdik. Ailelere destek olmak ve çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her çocuğun eşit fırsatlara sahip olduğu bir toplum oluşturmak için sosyal belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.