Turgutlu Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bünyesinde çocuk ve yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu kayıtları başladı.

Turgutlu Belediyesi, ilçedeki kültür ve sanat bağlarını güçlendirmek amacıyla çeşitli kurslar düzenlemeye devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı olan AKM’de açılacak bu kurs kapsamında, kara kalem, teknik resim, manga (başlangıç seviyesi) ve akademik resim eğitimleri (lise ve üniversiteye hazırlık) verilecek. Kurslar, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olup, kayıt işlemleri de yine burada yapılacak. Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgilere AKM’den ulaşabilirsiniz.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Turgutlu Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımıza kültürel ve sanatsal alanda kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar sunmaya devam ediyoruz. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek olan Güzel Sanatlara Hazırlık Kursumuza tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz.”