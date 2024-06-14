Her bayram olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla düzenlenen ücretsiz servis hizmeti, Turgutlu ve Irlamaz Mezarlıklarına ulaşımı kolaylaştıracak. Seferler, 15 Haziran Cumartesi günü (Arife günü) sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında her saat başı yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bu hizmetin önemine vurgu yaparak, “Arife günü kabristan ziyaretlerini gerçekleştirecek olan hemşehrilerimize ücretsiz servis hizmetimize bu yılda devam ediyoruz. Arife günü, Turgutlu ve Irlamaz Mezarlıklarına gidiş dönüş seferler düzenleyeceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Belediyenin bu hizmeti, özellikle yaşlılar ve ulaşım konusunda zorluk yaşayan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Vatandaşlar, Belediye Hizmet Binası önünden kalkacak araçlarla sevdiklerinin kabirlerini rahatça ziyaret edebilecekler.

Turgutlu Belediyesi’nin vatandaş odaklı hizmet anlayışını yansıtan bu ücretsiz servisler, her saat başı düzenlenerek Arife günü boyunca hizmet verecek. Belediye yetkilileri, seferlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm düzenlemeleri yaptıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Akın, Kurban Bayramı münasebetiyle tüm vatandaşlara iyi dileklerini ileterek, bayramın huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti. Arife günü yapılacak kabristan ziyaretlerinde, vatandaşların dualarını rahatlıkla yapabilmesi ve sevdiklerini anabilmesi için belediyenin bu tür hizmetlerinin devam edeceğini vurguladı.