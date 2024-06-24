Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın göreve gelmesiyle 2019 yılından itibaren her yıl bir önceki yılın rekorunu kıran Turgutlu Belediyesi, 2024 yılında da önemli bir başarıya imza attı. Kampanya kapsamında toplanan 310 adet tam kuzu ile birlikte 9500 kilogram kuzu eti ve 3500 kilogram dana eti, toplamda 13 ton et bağışı yapıldı.

Dayanışmanın gücü

Turgutlu Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda düzenlenen kampanyaya gösterilen yoğun ilgi, hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında güçlü bir köprü oluşturdu. Toplanan bağışlar, yıl boyunca Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek olarak ulaştırılacak.

Başkan Akın'dan teşekkür

Turgutlu halkına kampanyaya verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Başkan Çetin Akın, “Turgutlulu hemşehrilerimiz cömertliklerini, dayanışmalarını ve yardımseverliklerini bir kez daha gösterdi. 'Sizden Gelen Bağışlarla Aş Olalım Sofralara' projemize bu yıl da çok ciddi destek verilerek rekora imza atmamıza katkı sağlandı. Bu rekor bağış hemşehrilerimizin ne kadar duyarlı olduğunu, belediyemize ne kadar güvendiklerini ve destek verdiklerini göstermektedir. Tüm Turgutlulu hemşehrilerime bu dayanışmaya katkı sağladıkları için gönülden şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler Turgutlu!” dedi.