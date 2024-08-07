Turgutlu Belediyesi'nin Meclis Toplantısında 9 Madde Karara Bağlandı

Turgutlu Belediye Başkanvekili Hüseyin Maliz başkanlığında gerçekleştirilen Ağustos ayı meclis toplantısında, toplam 9 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, ek gündem maddesiyle birlikte geniş bir yelpazede kararlar alındı.

Toplantının gündem maddeleri

İlk maddede, Temmuz ayına ait meclis toplantı tutanakları ve kararları görüşülüp oy birliğiyle kabul edildi.

İkinci maddede, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait teşkilat ve çalışma yönetmeliği oy birliğiyle onaylandı.

Üçüncü maddede, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor oy birliğiyle kabul edildi.

Dördüncü maddede, 2024 yılı harcama birimlerinin ek bütçe taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Beşinci maddede, Yedieylül Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait taşınmazın SGK borçlarından mahsup edilmek şartıyla tapu devirleri oy çokluğuyla kabul edildi.

Altıncı maddede, Manisa 2. İdare Mahkemesi kararına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği dosyasının İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle onaylandı.

Yedinci maddede, ilçedeki 61 mahallenin statülerinin belirlenmesi amacıyla konunun Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Sekizinci maddede, Eski Manisa Yolu kavşağında sık yaşanan trafik kazaları nedeniyle alınabilecek önlemler için konunun Trafik ve Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle onaylandı.

Toplantının sonuçları ve dilekler

Toplantının dokuzuncu ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından toplantı sona erdi. Turgutlu Belediyesi'nin kararları, ilçe sakinlerinin günlük yaşamını etkileyen önemli konuları kapsıyor. Bu kararların uygulanmasıyla birlikte, Turgutlu'nun sosyal ve altyapı ihtiyaçlarına yönelik adımlar atılması hedefleniyor.