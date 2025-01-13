Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2024-2025 sezonunda, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, evinde konuk ettiği Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri’ni 70-60’lık skorla mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bu galibiyet, takımın 9 maçlık galibiyet serisinin de devam etmesini sağladı.

Maçın kaderi son periyotta belirlendi

Karşılaşma, ilk periyotta dengeli bir mücadeleye sahne oldu. Kırklareli Fen Bilimleri, ilk çeyreği 18-14 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan misafir takım, devre arasına 35-33'lük skorla önde girdi. Ancak Turgutlu Belediyespor, üçüncü periyotta oyunun kontrolünü ele alarak 49-45'lik skorla son çeyreğe önde girdi. Son periyotta ise müthiş bir performans sergileyen Turgutlu ekibi, maçı 70-60 kazanarak evindeki yenilmezlik unvanını sürdürdü.

Bireysel performanslar öne çıktı

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor’un galibiyetinde en büyük pay sahibi, 17 sayı ve 4 ribaundla maçı domine eden Deniz Üstün oldu. Ayrıca, Sümeyya Özcan 14 sayı ve 4 ribaund, Ronahi Zilan Kıran 13 sayı ve 10 ribaund, Dejah Monet Terrell ise 10 sayı ve 13 ribaundluk performanslarıyla takımlarının galibiyetine önemli katkı sağladılar.

Başkan Maliz: “Taraftarımızın desteğiyle başarıyı kutluyoruz”

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, maç sonrasında yaptığı açıklamada, takımın 15. galibiyetini alarak 33 puanla zirve yarışındaki iddiasını sürdürdüğünü belirtti. Maliz, “Evimizde oynadığımız tüm maçlarda yenilmezlik unvanını koruduk. Teknik ekibimizi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum, taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle bu başarılar daha da anlam kazanıyor. Turgutlu olarak sporun her dalında örnek bir kent olmaya devam edeceğiz” dedi.