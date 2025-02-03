Turgutlu Belediyespor, Gallardo'yu Evinde 64 59 Yenmeyi Başardı

Turgutlu Belediyespor, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki 20. hafta karşılaşmasında Gallardo’yu 64-59 mağlup etti.

Turgutlu Belediyespor'un performansı yükselmeye devam ediyor

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonunun 20. haftasında Gallardo'yu evinde 64-59’luk skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-26 geride tamamlayan ev sahibi takım, üçüncü periyotta oyunun kontrolünü ele geçirerek 50-42 öne geçti. Son çeyrekte ise üstünlüğünü koruyarak maçı 64-59 kazanmayı başardı.

Deniz Üstün öne çıktı

Turgutlu Belediyespor'un galibiyetinde Deniz Üstün, 16 sayı ve 7 ribaundla maçın en değerli oyuncusu oldu. Sümeyya Özcan, 14 sayı ve 11 ribaund, Dejah Monet Terrell ise 10 sayı ve 13 ribaundla takımlarına önemli katkı sağladı. Kaptan Yağmur Öztürk de 10 sayı ve 2 ribaundla galibiyete destek verdi.

Başantrenör Örücü'den değerlendirme

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, maç sonrası yaptığı açıklamada, “İlk çeyrekte geriye düşmemize rağmen toparlanarak maçı kazandık. Şimdi cumartesi günü Fenerbahçe Gelişim maçına odaklandık” dedi.