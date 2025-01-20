Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Federasyon Kupası'nda final oynayarak büyük bir başarıya imza attı. Çeyrek finalden finale uzanan bu etkileyici yolculuk, Manisa'nın gururu oldu.

Çeyrek finalde Emlak Konut'u yendi

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, çeyrek finalde Emlak Konut’u 62-68’lik skorla geçerek yarı finale yükseldi. Bu galibiyet, takımın final yolculuğundaki ilk önemli adımı oldu.

Yarı finalde J&M Çanakkale Belediyespor’u geçti

Yarı finalde J&M Çanakkale Belediyespor ile karşılaşan Turgutlu ekibi, 64-61’lik skorla zorlu mücadeleyi kazandı ve adını finale yazdırdı. Büyük bir çekişmeye sahne olan bu maç, takımın kararlılığını gözler önüne serdi.

Finalde ikincilik başarısı

Finalde Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Güre Spor ile karşılaşan takım, büyük bir mücadele sergilese de kupayı ikinci sırada tamamladı. Bu başarı, takımın azim ve kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Turgutlu halkının gururu oldu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Belediyespor Başkanı Hüseyin Maliz’in de destek verdiği takım, tüm Turgutlu halkının gururu oldu. Başkan Maliz, bu başarının daha büyük zaferlerin habercisi olduğunu belirtti.

Başantrenör İstemihan Örücü’den teşekkür

Başantrenör İstemihan Örücü, sporcuların sahada gösterdiği özveri ve mücadeleden dolayı duyduğu gururu dile getirdi. Takım olarak daha büyük başarılara imza atacaklarına olan inancını ifade etti.