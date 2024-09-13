Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde (TKBL) 2024-2025 sezonuna iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Takım, 14 Eylül Cumartesi günü Edirne DSİ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç, Edirne Mimar Sinan Spor Salonu’nda saat 17.30’da oynanacak.

"Galibiyetle dönmek istiyoruz"

Başantrenör İstemihan Örücü yönetiminde sıkı bir antrenman programıyla hazırlanan Manisa temsilcisi, ilk maçını kazanarak sezona moralli bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Dördüncü kez TKBL’de yer alacak olan Turgutlu ekibi, ligin iddialı takımları arasında gösteriliyor. Başantrenör Örücü, “Edirne deplasmanından galibiyetle döneceğimize inanıyoruz. Bu sezon, basketbolseverlere unutulmaz maçlar izleteceğiz” dedi.

Destek büyük, hedef yüksek

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, bu sezon 30 hafta boyunca hem iç saha hem de deplasman maçlarında performans sergileyecek. Takımın başarısında, Belediye Başkanı Çetin Akın’ın ve Belediyespor camiasının desteği büyük önem taşıyor. Örücü, “Başkanımızın desteği bize büyük güç veriyor” diye konuştu.