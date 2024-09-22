Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde başarılı bir başlangıç yapan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ikinci hafta maçında Seçil Kauçuk Mersin Basketball takımını 75-68 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Turgutlu Belediyespor gücünü gösterdi

Geçtiğimiz hafta Edirne DSİ’yi mağlup eden Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, bu hafta da evinde Seçil Kauçuk Mersin Basketball takımını mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. Maçın ilk düdüğünden itibaren sahada üstün bir performans sergileyen Turgutlu ekibinde Ronahi Zilan Kıran ve Dejah Monet Terrell, galibiyette önemli rol oynadı.

Ronahi Zilan Kıran, 21 sayı ve 4 ribaund, Dejah Monet Terrell ise 19 sayı ve 7 ribaund ile mücadelede ön plana çıktı. Takımın diğer etkili isimleri arasında Deniz Üstün 13 sayı ve 8 ribaund, Sema Şenol ise 11 sayı ile takımı destekledi.

Başkan ve yönetim takıma destek verdi

Maçı tribünden takip edenler arasında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş ve diğer yöneticiler de vardı. Maç boyunca takımlarını yalnız bırakmayan yöneticiler, galibiyetin ardından takımı tebrik etti.

"Önümüzdeki maçlara hazırlanıyoruz"

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Oyuncularımız sahada galibiyet için olağanüstü bir mücadele sergiledi. Hepsini tebrik ediyorum. Şimdi sıradaki rakibimiz Kırklareli Belediyesi ile oynayacağımız maça odaklanıyoruz” dedi.

Turgutlu Belediyespor Başkanı Hüseyin Maliz de, takımın sahadaki üstün performansını överek, “Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Bu galibiyet bize güç kattı, tüm maçlarda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.