Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Seçik Kaçuk Mersin Basketball'ı deplasmanda 45-83 gibi net bir skorla mağlup etti. Maç boyunca sergiledikleri üstün oyun ve disiplinli savunmalarıyla rakiplerine hiç fırsat vermeyen Turgutlu ekibi, bu galibiyetle son 8 maçındaki galibiyet serisini sürdürdü ve ligdeki 2. sıradaki yerini korudu.

Dejah Monet Terrell parladı, takımın galibiyetine büyük katkı sağladı

Turgutlu Belediyespor’un yıldız oyuncusu Dejah Monet Terrell, 20 sayı ve 11 ribaund ile maçın en etkili ismi oldu. Ronahi Zilan Kıran (14 sayı, 7 ribaund) ve Simge Özkutlu’nun (12 sayı, 9 ribaund) katkılarıyla takım, skorda farkı açarken, altyapıdan gelen genç oyuncu Havin Güleryüz de 10 sayı ile galibiyete önemli bir katkı sağladı. Toplamda 10 oyuncu, sahada gösterdikleri performansla galibiyeti getirdi.

Kadın Voleybol Takımı, Aydın’da 0-3’lük zaferle döndü

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Aydın Büyükşehir Belediye Spor Külübü'nü 0-3 gibi net bir skorla yenerek TVF Kadınlar 2. Ligi’nde onuncu galibiyetini aldı. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma, 21-25, 18-25 ve 22-25’lik setlerle tamamlandı. Turgutlu ekibi, rakibine her sette zorlu anlar yaşatarak sahadan galip ayrıldı. Bu galibiyetle takım, ligdeki 5. sıradaki yerini korudu.

Başkan Maliz: "Tüm takımlarımıza tebrikler"

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, kadın basketbol ve voleybol takımlarının yılın ilk haftasında elde ettikleri galibiyetlerle büyük bir mutluluk yaşattığını belirterek, "Her iki takımımız da muhteşem bir oyun sergileyerek sahadan galip ayrıldılar. Oyuncularımıza, teknik ekibimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.