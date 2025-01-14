Turgutlu Belediyespor, Kupada Yükseliyor Hedef Dörtlü Final

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 2025 ING Kadınlar Federasyon Kupası’na katılmaya hazırlanıyor. 14-19 Ocak tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek turnuvada Manisa’yı temsil eden takım, çeyrek finalde Emlak Konut Gelişim ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele, 15 Ocak Çarşamba günü Başakşehir Spor Kompleksi’nde saat 18.00’de başlayacak. Kazanılması durumunda, Turgutlu ekibi yarı finalde Fenerbahçe Gelişim veya J&M Çanakkale Belediyespor ile mücadele edecek.

Çeyrek final canlı olarak yayınlanacak

Federasyon Kupası’nda heyecan dorukta! Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor’un çeyrek final maçı, TBF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yarı final ve final karşılaşmaları ise TRT Spor Yıldız kanalından izlenebilecek. Turgutlu halkı ve basketbolseverler, bu tarihi anları kaçırmamak için ekran başında olacak.

Büyük başarı, büyük hedef: Kupayla taçlandırmak

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, bu sezon gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Ligde evinde hiç yenilmeyen Manisa temsilcisi, iç sahada rakiplerine geçit vermedi. Ayrıca, savunmada sergilediği üstün başarı sayesinde ligin en az sayı yiyen takımı olma unvanını kazandı. Bu disiplinli savunma anlayışı ve hızlı hücumlar, takımı 2. sıraya taşıdı ve Federasyon Kupası’na büyük bir özgüvenle katılmalarını sağladı.

Başantrenör İstemihan Örücü’den motivasyon dolu açıklama

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, “Sezon boyunca büyük bir başarı yakaladık. Hücum ve savunma yönünde kendimizi kanıtladık. Rakiplerimiz için Turgutlu’yu geçmek hiç kolay olmadı. Federasyon Kupası’nda da aynı kararlılığı göstereceğiz. Sıkı antrenmanlarla kupaya hazırlanıyoruz ve hedefimiz bu mükemmel performansı kupayla taçlandırmak. Turgutlu’yu gururlandırmak için sahada olacağız” dedi.

Başkan Maliz: “Güvenimiz tam, kupa yolu açık”

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, bu sezon gösterilen başarıların ardından Federasyon Kupası’nda da zafer beklediklerini ifade etti. Maliz, “Bu sezon, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde gösterdiğimiz performansla ligin en güçlü takımlarından biri olduğumuzu kanıtladık. Evimizde hiç yenilmedik ve bu başarı hepimizin gururu. Şimdi, bu başarıyı Federasyon Kupası’yla taçlandırmak istiyoruz. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize mücadeleleri için teşekkür eder, kupa yolunda başarılar dilerim” diye konuştu.