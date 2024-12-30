Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 16. hafta karşılaşmasında, ikinci devrenin ilk maçında Edirne DSİ’yi 72-57 yenerek son yedi maçındaki galibiyet serisini sürdürdü.

Maçın ilk yarısında zorlu bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada, Turgutlu Belediyespor ikinci yarıda üstünlüğünü gösterdi. Üçüncü çeyreği 58-42 üstün kapatan Manisa ekibi, finalde 72-57'lik skorla galibiyeti elde etti.

Turgutlu Belediyespor'un yıldız ismi, 12 sayı, 18 ribaund ve 4 asistle Dejah Monet Terrell oldu. Takımın diğer önemli oyuncuları ise 12 sayı, 4 ribaund ile Ronahi Zilan Kıran; 12 sayı, 2 ribaundla Deniz Üstün; 12 sayı, 1 ribaundla Fahriye Bayraktar ve 11 sayı, 4 ribaundla kaptan Yağmur Öztürk’tü.

Başantrenör İstemihan Örücü: "İkinci yarıda daha iyi bir performans sergiledik"

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, maç sonrası yaptığı açıklamada, "İlk yarıda istediğimiz performansı sergileyemedik, ancak ikinci yarıda bize yakışan bir oyun oynayarak galip geldik. Son yedi maçımızda arka arkaya galibiyet almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Hüseyin Maliz: "Sezona iyi başladık, takımımızı tebrik ediyoruz"

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise, "Sezon başından itibaren oldukça iyi bir performans gösteriyoruz. Takımımızın maçtaki mücadelesi takdire şayan. Taraftarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.