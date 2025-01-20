Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yer alan Turgutlu Devlet Hastanesi, sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen veya hasta ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar için kolay ulaşım seçenekleri sunmaktadır. Bu haberimizde, Turgutlu Devlet Hastanesi’ne nasıl gidileceği ve hastanenin iletişim bilgileri hakkında bilmeniz gereken tüm detayları bulabilirsiniz.
Turgutlu Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?
Turgutlu Devlet Hastanesi’ne Turgutlu şehir içi taşımacılığında kullanılan tüm 3 numaraları hatlar ile ulaşım sağlanmaktadır.
Gördes Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir? Gördes Devlet Hastanesi telefon numarası ve iletişim bilgileri
Turgutlu Devlet Hastanesi iletişim bilgileri
Telefon : (0 236) 312 22 95
Adres : Subaşı Mahallesi, Fırat Yılmaz Çakıroğlu caddesi No:18, 45400 Turgutlu/Manisa
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Kaynak: HABER MERKEZİ