Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yer alan Turgutlu Devlet Hastanesi, sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen veya hasta ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar için kolay ulaşım seçenekleri sunmaktadır. Bu haberimizde, Turgutlu Devlet Hastanesi’ne nasıl gidileceği ve hastanenin iletişim bilgileri hakkında bilmeniz gereken tüm detayları bulabilirsiniz.

Turgutlu Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Turgutlu Devlet Hastanesi’ne Turgutlu şehir içi taşımacılığında kullanılan tüm 3 numaraları hatlar ile ulaşım sağlanmaktadır.

Turgutlu Devlet Hastanesi iletişim bilgileri

Telefon : (0 236) 312 22 95

Adres : Subaşı Mahallesi, Fırat Yılmaz Çakıroğlu caddesi No:18, 45400 Turgutlu/Manisa

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