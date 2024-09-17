Turgutlu Hava Durumu: 17-21 Eylül Arası Tahmin
Turgutlu'da 17-21 Eylül tarihleri arasında genel olarak az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık değerleri mevsim normallerinde seyrederken, rüzgarın hafif esmesi ve nem oranlarının yükselmesi bekleniyor.
17 Eylül Salı
Hava durumu: Az bulutlu
Sıcaklık: 15°C - 31°C
Nem: %21 - %63
Rüzgar: 11 km/s
18 Eylül Çarşamba
Hava durumu: Az bulutlu
Sıcaklık: 16°C - 31°C
Nem: %25 - %70
Rüzgar: 11 km/s
19 Eylül Perşembe
Hava durumu: Parçalı bulutlu
Sıcaklık: 16°C - 31°C
Nem: %27 - %74
Rüzgar: 12 km/s
20 Eylül Cuma
Hava durumu: Parçalı bulutlu
Sıcaklık: 14°C - 30°C
Nem: %27 - %80
Rüzgar: 12 km/s
21 Eylül Cumartesi
Hava durumu: Parçalı bulutlu
Sıcaklık: 14°C - 30°C
Nem: %32 - %91
Rüzgar: 18 km/s
Bu hafta boyunca sıcaklıklar makul seviyelerde kalacak, rüzgar hızı ise genellikle hafif olacak. Özellikle hafta sonuna doğru artan nem oranlarına dikkat edilmesi öneriliyor.