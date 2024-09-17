Turgutlu Hava Durumu: 17-21 Eylül Arası Tahmin

Turgutlu'da 17-21 Eylül tarihleri arasında genel olarak az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık değerleri mevsim normallerinde seyrederken, rüzgarın hafif esmesi ve nem oranlarının yükselmesi bekleniyor.

17 Eylül Salı

Hava durumu: Az bulutlu

Sıcaklık: 15°C - 31°C

Nem: %21 - %63

Rüzgar: 11 km/s

18 Eylül Çarşamba

Hava durumu: Az bulutlu

Sıcaklık: 16°C - 31°C

Nem: %25 - %70

Rüzgar: 11 km/s

19 Eylül Perşembe

Hava durumu: Parçalı bulutlu

Sıcaklık: 16°C - 31°C

Nem: %27 - %74

Rüzgar: 12 km/s

20 Eylül Cuma

Hava durumu: Parçalı bulutlu

Sıcaklık: 14°C - 30°C

Nem: %27 - %80

Rüzgar: 12 km/s

21 Eylül Cumartesi

Hava durumu: Parçalı bulutlu

Sıcaklık: 14°C - 30°C

Nem: %32 - %91

Rüzgar: 18 km/s

Bu hafta boyunca sıcaklıklar makul seviyelerde kalacak, rüzgar hızı ise genellikle hafif olacak. Özellikle hafta sonuna doğru artan nem oranlarına dikkat edilmesi öneriliyor.

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