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Turgutlu Belediyespor Başkanı Hüseyin Maliz, takıma güvenini dile getirerek, "Gallardo karşısında 16’ıncı galibiyetimizi alacağımıza inandığımız oyuncularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum. Takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyor, tüm sporseverleri cumartesi günkü karşılaşmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ndeki Manisa'nın tek temsilcisi Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 20. hafta maçında Gallardo ile karşılaşacak. Mücadele, 1 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşmanın girişleri ücretsiz olacak. Ayrıca, saat 15.30’da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden ücretsiz servis seferleri düzenlenecek. Takım, ligde 34 puanla 2’inci sırada yer alırken, Gallardo 21 puanla 16’ıncı sırada bulunuyor.

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