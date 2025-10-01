EGM promosyon ihalesi ne zaman? Polislere 270 bin TL maaş promosyonu talebi

Katılımevim (KTLEV) %262 bedelli sermaye artırımı yapacak

Feci sallandı... 6.9 büyüklüğünde deprem oldu!

Borsa İstanbul iki hisseyi tedbir kapsamına aldı

Tüpraş (TUPRS) hisseleri için hedef fiyat yükseldi

Bunlar da ilginizi çekebilir

A101 02-08 Ekim 2025 Kataloğu yayımlandı! Bu hafta A101'e neler gelecek?

Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak: Başvurular nereden ve nasıl yapılır?

2026 hac kuraları ne zaman çekilecek?

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, kadına voleybol takımına başarı dileklerini iletti. Maliz, spor severleri maça davet ederek, takımın sezon boyunca başarılar elde edeceğine inandığını ifade etti.

6. grupta mücadele eden Turgutlu temsilcisi, çoğunluğu Turgutlu Belediyespor altyapısından yetişen oyunculardan oluşuyor. Başantrenör Erdal Kurç, takımın uzun süredir hazırlık yaptığını belirterek, sezonun ilk maçında galibiyet hedeflediklerini söyledi.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi’nde 2025-2026 sezonunun ilk maçını kendi sahasında oynayacak. Takımın rakibi Forza Spor olurken, karşılaşma 5 Ekim Pazar günü saat 15.00’te Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda başlayacak.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.