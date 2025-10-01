Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi’nde 2025-2026 sezonunun ilk maçını kendi sahasında oynayacak. Takımın rakibi Forza Spor olurken, karşılaşma 5 Ekim Pazar günü saat 15.00’te Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda başlayacak.
Maç Detayları ve Hazırlık
6. grupta mücadele eden Turgutlu temsilcisi, çoğunluğu Turgutlu Belediyespor altyapısından yetişen oyunculardan oluşuyor. Başantrenör Erdal Kurç, takımın uzun süredir hazırlık yaptığını belirterek, sezonun ilk maçında galibiyet hedeflediklerini söyledi.
Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, kadına voleybol takımına başarı dileklerini iletti. Maliz, spor severleri maça davet ederek, takımın sezon boyunca başarılar elde edeceğine inandığını ifade etti.