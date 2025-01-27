Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 19. hafta karşılaşmasında Yalova VIP'e son dakikada 75-71 mağlup oldu. 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada yüksek tempo ve çekişmeli bir oyun sergilendi. Ancak, Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, son periyotta yaptığı hatalarla maçı kaybetti.

Kıran kırana mücadelede eşitlik, son dakikalarda fark yaratmadı

Karşılaşmanın ilk yarısı 39-39 eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda da heyecan bir an olsun düşmedi. Ancak, son dakikalarda yaşanan hatalar ve rakibin etkili oyunuyla Turgutlu Belediyespor, 4 sayı farkla sahadan mağlup ayrıldı.

Takım ligde 2. sırada yer alıyor

Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, bu mağlubiyetle birlikte ligdeki ikinci sıradaki yerini koruyor. Takım, 34 puanla sezonun iddialı ekiplerinden biri olarak mücadeleye devam ediyor.

Başantrenör Örücü: "Tecrübe kazandık"

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Son dakikalarda yaptığımız hatalarla kazanabileceğimiz maçı kaybettik. Ancak bu karşılaşmadan önemli tecrübeler edindik. Motivasyonumuzu kaybetmeden önümüzdeki maçlara odaklanacağız" dedi.

Başkan Maliz: "Hepimizi üzen bir sonuç"

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "İkinci yarı itibariyle kazandık gözüyle baktığımız bu maçı son dakikalarda kaybetmek hepimizi çok üzdü. Takımımıza ve teknik ekibimize teşekkür ederken, rakibimizi galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.