Turgutlu’da 16-20 Eylül tarihleri arasında hava durumu genel olarak az bulutlu ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 32°C arasında değişecek, nem oranı %49 - %77 aralığında seyredecek.
- 16 Eylül Pazartesi: Az bulutlu, en düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 30°C. Nem oranı %20 - %49.
- 17 Eylül Salı: Az bulutlu, sıcaklık 17°C - 31°C, nem oranı %19 - %58.
- 18 Eylül Çarşamba: Az bulutlu, en düşük 16°C, en yüksek 32°C. Nem %23 - %64.
- 19 Eylül Perşembe: Parçalı bulutlu, sıcaklıklar 16°C - 31°C, nem oranı %26 - %71.
- 20 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 31°C. Nem oranı %32 - %77.
Rüzgar hızları 9 km/s ile 16 km/s arasında değişecek. Genel olarak rahat bir hava beklenirken, gün boyunca parçalı bulutlar görülmesi mümkün olacak.
Editör: Mehrican Candemir