Turgutlu’da 16-20 Eylül tarihleri arasında hava durumu genel olarak az bulutlu ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 32°C arasında değişecek, nem oranı %49 - %77 aralığında seyredecek.

16 Eylül Pazartesi : Az bulutlu, en düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 30°C. Nem oranı %20 - %49.

: Az bulutlu, en düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 30°C. Nem oranı %20 - %49. 17 Eylül Salı : Az bulutlu, sıcaklık 17°C - 31°C, nem oranı %19 - %58.

: Az bulutlu, sıcaklık 17°C - 31°C, nem oranı %19 - %58. 18 Eylül Çarşamba : Az bulutlu, en düşük 16°C, en yüksek 32°C. Nem %23 - %64.

: Az bulutlu, en düşük 16°C, en yüksek 32°C. Nem %23 - %64. 19 Eylül Perşembe : Parçalı bulutlu, sıcaklıklar 16°C - 31°C, nem oranı %26 - %71.

: Parçalı bulutlu, sıcaklıklar 16°C - 31°C, nem oranı %26 - %71. 20 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 31°C. Nem oranı %32 - %77.

Rüzgar hızları 9 km/s ile 16 km/s arasında değişecek. Genel olarak rahat bir hava beklenirken, gün boyunca parçalı bulutlar görülmesi mümkün olacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız