Turgutlu Belediyesi'nin her yıl düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin detayları belli oldu. Bu yılki kutlamalar, Koza Parkı Kavşağı'ndan başlayacak olan Zafer Korteji ile başlayacak. Kortej, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda son bulacak.

Konser ve eğlence

Kutlamaların zirve noktası ise ünlü sanatçı Cem Belevi'nin konseri olacak. Saat 21.30'da sahne alacak olan Belevi, sevilen şarkılarıyla Turgutlululara unutulmaz bir gece yaşatacak. Konser öncesinde DJ Burak Zengin'in performansı, etkinliğe renk katacak.

Belediye Başkanı Akın'dan davet

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Milli bayramlarımızı her yıl en güzel şekilde kutlama sözü vermiştik. Bu yıl, Cem Belevi ile coşkumuzu daha da artıracağız. Etkinlikler tamamen ücretsizdir ve tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” şeklinde konuştu.