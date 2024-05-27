“Sizden Gelen Bağışlarla Aş Olalım Sofralara” sloganıyla başlatılan kurban bağış kampanyasında duyarlı ve hayırsever vatandaşların bağışladıkları kurbanlıklar, ihtiyaç sahibi ailelere Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığı ile bir kez daha ulaştırılacak. Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi, makbuz karşılığı teslim aldığı kurban etlerini, yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yemeklerinde kullanarak bayram sevincinin geniş kitlelerle paylaşılmasına katkı sağlayacak.

Editör: Sude Kula