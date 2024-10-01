Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kış aylarında çocukların sporla tanışmasını sağlamak için Kış Spor Okulları programını başlattı. Eğitimler, 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için basketbol ve voleybol branşlarında verilmektedir. Voleybol kurslarının kayıtları tamamlanırken, basketbol kurslarına kayıt süreci devam ediyor.

Kurslar cumartesi ve pazar günleri

Turgutlu Belediyesi’nin düzenlediği basketbol kursları, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek. Çocuklar, profesyonel eğitmenler eşliğinde yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak.

Kayıt bilgileri

Kurs kayıtları, Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası'nın 7. katında bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde devam ediyor. Ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0236 313 21 22 numaralı telefonla iletişime geçebilir.

Başkan yardımcısından destek mesajı

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, spor okullarının açılışında yaptığı açıklamada, “Okul döneminde öğrencilerin zamanını verimli kullanması ve yetenekleri doğrultusunda en az bir spor dalıyla ilgilenmelerini teşvik etmek amacıyla açılan spor okullarımız, çocukların yeteneklerini sergilemelerine de fırsat tanıyor. Çocuklarımızın sporla büyümesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.