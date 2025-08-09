Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliği ile mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerde Turgutlu ilçesinde ciddi bir ihlal tespit etti. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi’ne bağlı İklim Zabıtası ekipleri, İzzettin Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir biyogaz tesisinden sıvı gübrenin araziye ve Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına aktığını belirledi.

Olay, Jandarma ve DSİ yetkililerine bildirilerek kayıt altına alındı. Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı konuyu savcılığa iletirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi de ilgili tesis hakkında idari para cezası uyguladı.

“Toprak ve su hepimizin emaneti”

Konuya ilişkin açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaşanan durumun yalnızca bir çevre sorunu değil, aynı zamanda halk sağlığı ve gıda güvenliği için de ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı. Dutlulu, “Sulama kanallarına ulaşan her türlü atık, ekosistemi tahrip eder ve gelecek nesillerin sağlıklı yaşama hakkını riske atar. Toprağımızı ve suyumuzu korumak hepimizin ortak görevidir. Her damla su ve her avuç toprak, gelecek kuşaklara bırakacağımız en değerli mirastır. Denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevreyi kirleten işletmelere karşı taviz vermeden yaptırım uygulamaya devam edeceğini bildirdi.