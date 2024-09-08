Turgutlu'da 9 Eylül Pazartesi günü parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklık 12°C ile 33°C arasında değişecek, nem oranı ise %26 ile %89 arasında olacak. 10 Eylül Salı günü hava yine parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 15°C ile 31°C arasında seyredecek. 11 Eylül Çarşamba günü gökgürültülü sağanak yağışlar bekleniyor, sıcaklık 15°C ile 29°C arasında olacak. 12 Eylül Perşembe günü parçalı bulutlu hava devam edecek ve sıcaklık 15°C ile 33°C arasında değişecek. Haftanın son günü 13 Eylül Cuma da parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 13°C ile 31°C arasında seyredecek.

Editör: Mehrican Candemir